GP do Estoril de Fórmula 2 de 1977

Pironi ganhou mas Arnoux foi campeão A 2 de outubro de 1977 realizou-se no Estoril a quarta edição do Grande Prémio de Fórmula 2, prova que nesse ano foi a penúltima do Campeonato Europeu da especialidade. Para quem seguia o campeonato com atenção, o mais importante foi que René Arnoux conquistou antecipadamente o título, com o segundo lugar, atrás do seu colega Didier Pironi. Mas para o público português, foi uma oportunidade para ver Mário Silva participar na prova, ainda…...