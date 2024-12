Selvagem. Descomprometido. Louco na vida e nas pistas. Um playboy que acreditava que o sexo desenfreado antes de uma corrida era meio caminho andado para vencer. O Campeão do Mundo mais improvável. O seu nome? James Hunt. Ou ‘Hunt the Shunt’, por causa dos acidentes espetaculares em que se metia com a sua pilotagem atrevida e, por vezes, demencial. James Simon Wallis Hunt nasceu em Belmont, próximo de Sutton, no condado de Surrey. Filho de um bem-sucedido corretor bolsista, teve…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?