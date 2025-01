Björn Waldegård (12 de novembro de 1943 - 29 de agosto de 2014) foi um piloto de ralis sueco, vencedor do Campeonato do Mundo de Ralis para pilotos em 1979. A sua alcunha sueca era 'Walle'. Ao longo dos tempos, sempre ouvimos falar dos "Finlandeses Voadores", quando o assunto eram os ralis. Acreditamos que os pilotos da Finlândia merecessem esse apoio e que o tivessem garantido através das acrobacias que naturalmente faziam ao longo das provas realizadas no seu país,…...

