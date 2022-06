Zdenek Chovanec colocou bandeira portuguesa no topo ao vencer na BOSS GP | AutoSport

Zdenek Chovanec colocou bandeira portuguesa no topo do Red Bull Ring depois de ter vencido duas corridas na BOSS GP. Com apenas 17 anos, Zdenek Chovanec lidera o campeonato internacional BOSS GP, na Formula Class, ao volante de um Fórmula 2.

Depois de um percurso iniciado no Karting português, Zdenek Chovanec tem feito uma carreira ascendente nas fórmulas de promoção internacionais. Em 2022, o jovem piloto português – nascido na Venezuela e com raízes na República Checa – apostou num programa de preparação através da BOSS GP, uma interessante competição com diferentes tipos de monolugares, incluindo Fórmula 1, Fórmula 2 e Open. Depois de já ter ganho uma corrida na ronda inaugural, em Hockenheim (Alemanha), Chovanec voltou a dar nas vistas noutra famosa pista europeia, no Red Bull Ring, na Áustria, onde ganhou as duas corridas da Formula Class, dominada pelos monolugares de Fórmula 2.

“Correu bem, penso que fizemos uma gestão perfeita das corridas e dos pneus”, afirmou Zdenek Chovanec. “Este é um campeonato que usamos como forma de preparação para a próxima época. Há diferentes carros em pista e somos obrigados a gerir bem o desgaste dos pneus e do carro, o que tem sido muito positivo para a minha evolução como piloto. Também é sempre especial correr nas pistas por onde passa a Fórmula 1, pois é uma experiência que marca qualquer piloto jovem, como eu. Vou tentar continuar na frente do campeonato até ao final da época”, referiu o promissor Chovanec, que atualmente reside no Porto.

A terceira prova do BOSS GP será disputada noutro local histórico, no circuito de Paul Ricard, em França, nos dias 18 e 19 de junho.

Fotos: Angello Poletto