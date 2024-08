Zak Brown e Tom Kristensen vão estar presentes no Estoril Classics

Zak Brown, presidente da United Autosports e diretor-executivo da McLaren, vai juntar forças com o nove vezes vencedor de Le Mans, Tom Kristensen, apelidado ‘Mr Le Mans’, para o Estoril Classics que se realizará no Autódromo do Estoril, marcado para 4 a 6 de outubro.

Brown e Kristensen vão partilhar o volante de dois carros icónicos da coleção pessoal do responsável da Unites Autosports, um Ford Cologne Capri RS3100 de 1974 e um Porsche 935. “Estou ansioso por um fim de semana de corridas com o meu bom amigo Zak”, explica Kristensen em comunicado. “O Estoril é uma pista fantástica e o Capri e o 935 são dois carros fantásticos, por isso, quando recebi a chamada, foi fácil dizer que sim!”

“O Tom é uma lenda do desporto e estou entusiasmado por correr com ele”, salientou Zak Brown. “O Capri e o Porsche 935 são dois dos meus carros favoritos e temos um bom historial no Estoril, depois da vitória do ano passado com o meu amigo Richard Dean. Esta será a primeira vez que vou correr com o Tom, o que será fantástico e o objetivo é o mesmo. Vamos para a vitória!”

O Ford Cologne Capri RS3100 de 1974, que já teve pilotos como Niki Lauda, disputará a Heritage Touring Cup, tendo conquistado duas vitórias no Campeonato Europeu de Carros de Turismo de 1974 e é um dos três únicos RS3100 construídos.

O Porsche 935 azul e amarelo de 1981 estará em competição no pelotão da Classic Endurance Racing II. No ano passado, Brown alcançou o pódio com o 935, que ficou famoso por vencer as 24 Horas de Daytona e as 12 Horas de Sebring em 1982, no Estoril Classics com o coproprietário da United Autosports, Richard Dean.

Zak Brown e Tom Kristensen estarão no Autódromo do Estoril com fatos de corrida com o mesmo design da equipa do LMP2 n.º22 da United Autosports que venceu as 24 Horas de Le Mans deste ano.

Foto: United Autosports