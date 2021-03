WTRC: Lynk&Co mantém alinhamento para 2021

A Lynk & Co Cyan Racing confirmou um alinhamento inalterado para a época 2021 do WTCR, mais uma vez com Yann Ehrlacher, Yvan Muller, Thed Björk e Santiago Urrutia.

Em equipa que ganha, não se mexe. Deverá ter sido esta a filosofia que pautou a escolha de pilotos para este ano. Ehrlacher é o atual detentor do título e a equipa venceu a competição por equipas, pelo que o sucesso em 2020 foi total. A Cyan Racing manteve assim o alinhamento na esperança de repetir o feito.

“2020 marcou o ano de maior sucesso na história da Cyan Racing e não baixámos de forma alguma o nosso objectivo para 2021”, explicou Christian Dahl, CEO e fundador da Cyan Racing. “Esperamos, contudo, um desafio ainda mais difícil este ano, especialmente com um calendário alargado e uma grelha tão competitiva como sempre”.

“Estou incrivelmente orgulhoso de começar a temporada como campeão com a equipa depois daquela que foi a melhor temporada da minha vida no ano passado”, disse Ehrlacher. “Mas quem assumir que eu estou menos motivado ou menos pronto para um novo desafio em 2021, está profundamente enganado. Tenho ansiado por esta época desde o final da época 2020 e estou muito pronto”.

“Quem me conhece sabe que só estou aqui para ganhar e isso vale para todos na Lynk & Co Cyan Racing”, disse Muller. “Vou começar a minha 16ª temporada no mundial de carros de turismo este ano e estou tão motivado como quando conduzi o meu primeiro ano em 2006”.

“Quero retomar onde parei no final da temporada, quando reclamei duas poles e a minha primeira vitória no WTCR”, disse Urrutia, que venceu a última corrida do ano em Aragão. “Sinto-me realmente em casa na equipa após a minha época de estreia e pretendo continuar a avançar. O meu objetivo final é, naturalmente, que vençamos como equipa e que eu pessoalmente me torne campeão mundial.

“Estou realmente orgulhoso por fazer parte da jornada que a equipa tem feito desde 2012 e a minha confiança sair reforçada com a aposta em mim pela décima temporada consecutiva”, disse Björk. “O meu objetivo para 2021 está firmemente decidido a dar um grande passo em frente nos resultados e a tentar chegar ao primeiro lugar”.