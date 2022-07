WTCR: Yvan Muller com cada vez menos prazer em correr com o BoP | AutoSport

Yvan Muller continua descontente com o BoP, uma queixa já recorrente do piloto francês. Muller afirmou que o BoP não ajuda no aumento da qualidade do campeonato. Mais que isso, retira algum prazer da competição ao piloto da Lynk & Co.

“Tenho de admitir, tenho cada vez mais dificuldades [em sentir prazer em correr]”, disse Muller sobre as constantes lutas políticas do BoP, citado pelo autosport.com. “Mesmo que se faça um bom trabalho, mesmo que se faça o melhor com o carro e se seja um bom piloto, não temos a certeza de ganhar porque o BoP existe para ajudar os outros. Por isso puxamos o nível para baixo, em vez de o elevarmos, o que é uma pena. Quando uma equipa não consegue vencer mesmo que os adversários tenham 60kg de lastro de sucesso, não está a fazer nada nesta competição. Agora dão-lhe mais potência, ou dão-lhe apoio aerodinâmico ou se baixa mais a altura ao solo do carro. Foi sempre política e será sempre política, mas agora é – ok, ‘não ganhas, fizeste um carro de m****, tens um mau piloto, mas nós vamos ajudar-te a ganhar’. É uma pena que seja assim.”

“Talvez há três ou quatro anos, quando existiam carros muito diferentes de gerações diferentes, conseguia compreender este tipo de BoP. Mas agora todos temos bons carros, desde os últimos dois ou três anos, com base nos mesmos regulamentos, mas ainda fazemos BoP. Ainda há pessoas com menos 2% de potência, ainda há pessoas com menos peso, ainda há pessoas com um carro mais baixo. Porquê? Se não conseguirem fazer um bom carro, é envergonharem-se e irem embora”.