WTCR: Yann Ehrlacher campeão de 2020

Na segunda corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR) em Aragão, Yann Ehrlacher conquistou o título de pilotos 2020. O piloto francês da Lynk & Co terminou a corrida na sexta posição, com o seu rival mais próximo na luta pelo campeonato, Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR) a não terminar esta segunda corrida devido a danos no seu carro.

Assim, Yvan Muller (Lynk & Co 03 TCR) foi quem saiu vencedor na corrida 2 do FIA WTCR em Aragão. Jean-Karl Verney (Alfa Romeo Giulietta TCR) terminou na segunda posição e leva a discussão do segundo lugar do campeonato até à última corrida do ano. O pódio foi completo por Mikel Azcona em CUPRA Leon Competición TCR. Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) terminou a segunda corrida na décima posição.