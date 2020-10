WTCR: Yann Ehrlacher vence e amplia liderança do campeonato

Yann Ehrlacher (Lynk & Co) venceu a segunda corrida do WTCR neste fim de semana húngaro e com isso ampliou a sua liderança no campeonato. Yvan Muller (Lynk & Co) foi segundo a 1.496s, com Jean-Karl Vernay (Alfa Romeo) a fechar o pódio, terminando um pouco mais trás. Tiago Monteiro foi 10º. Com mais este triunfo o jovem francês ampliou o sua margem no campeonato, liderando quase sempre a corrida e controlando os adversários na fase decisiva da contenda. O húngaro Bence Boldizs (Cupra) partiu da pole, mas depressa cedeu ‘passagem’. Muller foi para a frente com Ehrlacher em segundo e Jean-Karl Vernay a chegar ao terceiro lugar. Néstor Girolami bateu em Azcona e ficou fora da corrida, Luca Filippi para os evitar, e Azcona não durou muito mais. Ehrlacher passou o tio, Yvan Muller e Vernay com Boldizs a aguentar-se em quarto.

A liderança de Ehrlacher cifrava-se em cerca de três segundos quando o Safety Car entrou depois de Tom Coronel e Luca Engstler baterem na volta 7. A corrida recomeçou na volta 11, Ehrlacher distanciou-se, e Muller terminou na frente de Vernay depois de boa luta. Santiago Urrutia foi quarto na frente Nathanaël Berthon, com Norbert Michelisz em sexto, com Bence Boldizs a cair para sétimo depois de não ter aguentado o ritmo inicial.

Tiago Monteiro fechou o top 10.

Corrida 2

1 Yann Ehrlacher Lynk & Co 14 voltas

2 Yvan Muller Lynk & Co +1.496

3 Jean-Karl Vernay Alfa Romeo +2.128

4 Santiago Urrutia Lynk & Co +2.773

5 Nathanaël Berthon Audi +4.786

6 Norbert Michelisz Hyundai +4.935

7 Bence Boldizs Cupra +6.247

8 Esteban Guerrieri Honda +6.657

9 Attila Tassi Honda +6.992

10 Tiago Monteiro Honda +7.676