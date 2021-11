WTCR, Yann Ehrlacher: “Senti que foi mais desafiante do que no ano passado” | AutoSport

Yann Ehrlacher venceu duas corridas durante o ano no WTCR, mas o piloto francês fez da regularidade a sua arma mais poderosa para revalidar o título mundial em 2021.

No final do dia de domingo, depois de ter festejado um pouco, Ehrlacher ainda respondeu a algumas perguntas. O piloto começou por agradecer à equipa, afirmando que “atrás de nós, há muitos rapazes e raparigas que nos obrigam a ser bons e para ser honesto quando se vê a quantidade de energia que gastam para nos fornecerem o melhor pacote que podem quando chegamos ao fim de semana de corridas, apenas nos dá asas, estamos a pensar em correr todos os dias”.

O piloto francês explicou ainda que foi mais desafiante começar do zero este ano, depois de ter vencido no ano passado. “Quando, depois de ser campeão, temos que recomeçar do zero, foi um pouco difícil para mim, para ser honesto. E depois conseguimos estar aqui outra vez. No final, onde melhorei mais foi na capacidade mental, penso eu, porque quando pilotamos a um certo nível podemos todos ser rápidos, mas é a forma de gerir a pressão ao longo da época que faz a diferença. Senti que foi mais desafiante do que no ano passado, por isso foi difícil e tenho a certeza que vou sair disto um pouco mais forte”.