WTCR, Vila Real: Toque comprometeu corrida de Tiago Monteiro | AutoSport

Tiago Monteiro lutou como pôde para subir posições mas as lutas no meio do pelotão comprometeram as aspirações do piloto luso. Na conferência de imprensa após a corrida, Monteiro reconheceu a frustração por não poder estar mais acima na tabela classificativa mas afirmou que deu tudo o que tinha. De tal forma que numa das lutas em que se viu envolvido, perdeu o splitter dianteiro, o que motivou a sua queda de 9 para 11º, dado o abaixamento de performance. Mas apesar da frustração, Monteiro viu o lado positivo e encara o desafio de tentar melhorar com bons olhos e espera conseguir isso já na corrida 2, agendada para as 17h.

O ambiente na conferência de imprensa foi tenso, com Yann Ehrlacher claramente desagradado com a decisão da equipa em trocar a ordem quando liderava, na frente de Santiago Urrutia. Urrutia reforçou que o resultado era bom para a equipa e que nada mais interessava enquanto Ehrlacher disse que colocou os interesses da equipa em primeiro lugar, mas que esperava que no final da época esta decisão não tivesse repercussões. Mas o desconforto dos pilotos era evidente, especialmente do lado de Ehrlacher. O primeiro sinal de fratura na Lynk & CO, um cenário inevitável, olhando à luta pelo título, onde ambos os pilotos estão inseridos.