WTCR Vila Real, Tiago Monteiro: “Dar o nosso melhor para contrariar as adversidades” | AutoSport

O FIA WTCR está de regresso ao emblemático circuito citadino de Vila Real. Tiago Monteiro volta a correr em ‘casa’, perante o entusiasmo do seu público num regresso muito antecipado pelos fãs. Mas a tarefa de Monteiro para este fim de semana é complicada.

A empolgação de competir num dos seus circuitos preferidos e onde é habitualmente bem sucedido, escondem a certeza que não será um fim-de-semana particularmente fácil: “Gostava de dizer que os nossos problemas de competitividade estavam resolvidos e que estaria em condições de voltar a discutir as vitórias. Mas infelizmente essa não é a realidade. O Honda Civic Type R TCR continua muito pesado e dificilmente conseguiremos ultrapassar essa lacuna num circuito tão exigente e particular como o de Vila Real” começou por explicar.

O facto de ser uma pista que conhece bem e onde já venceu por diversas vezes poderia ser uma vantagem, mas a realidade: “É que a maioria dos pilotos conhece a pista e muitos deles já foram vencedores ou bastante competitivos aqui. Isto para dizer que não nos esperam facilidades, mas que vamos dar o nosso melhor para contrariar as adversidades e esperar que o ‘calor humano’ seja uma motivação extra para quando entrar em pista”, rematou.

Serão três dias de intenso trabalho e animação em Vila Real. Tiago Monteiro entra em pista no sábado, 2 de julho com a qualificação a ter lugar às 17.05h. As duas corridas estão agendadas para Domingo, dia 3 pelas 13.10h e 17.15h com transmissão em directo no Eurosport.