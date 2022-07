WTCR, Vila Real: Santiago Urrutia vence corrida 1, com ordens de equipa | AutoSport

Santiago Urrutia (Lynk&Co) foi o vencedor da primeira corrida do fim de semana do WTCR em Vila Real. As ordens de equipa prevaleceram e apesar de Yann Ehrlacher (Lynk&Co) ter ficado a ganhar com a Joker Lap, a equipa reverteu a ordem para a inicial. Tiago Monteiro ainda esteve envolvido em algumas lutas, chegou a ser novo, mas acabou em 11º.

Os Lynk & Co foram sempre mais fortes e Ehrlacher poderia até ter vencido não fossem as ordens de equipa. Nestor Girolami (Honda) aguentou bem o terceiro lugar, numa corrida em que teve de se defender de Norbert Michelisz (Hyundai), que nunca encontrou solução para subir ao pódio.

O filme da corrida

Santiago Urrutia largou da pole, com Yann Ehrlacher a ocupar a primeira linha da grelha, com Nestor Girolami e Ma Qing Hua (Lynk&Co) . Tiago Monteiro era 13º.

Urrutia largou bem, com Ehrlacher por perto e Gorlami a ser pressionado por Ma. Vários toques na curva do Boque motivaram um furo no carro de Yvan Muller (Lynk&Co) . Urrutia e Ehrlacher afastaram-se da concorrência enquanto Girolami ia aguentando a pressão de Ma, com Michelisz por perto. Tiago Monteiro já era 11º. Gilles Magnus (Audi) também não concluiu a primeira volta e ficou parado nas boxes depois de também estar envolvido no toque que motivou a desistência de Yvan Muller.

Urrutia foi o primeiro a ir à Joker Lap, tal como Ma, Rob Huff (Cupra), Thed Bjork (Lynk&Co) e Tom Coronel (Audi). Na volta seguinte, Ehrlacher foi à Joker Lap mas manteve a liderança, ganhando efetivamente a posição a Urrutia. Girolami foi à Joker uma volta depois e conseguiu manter o terceiro lugar, ficando à frente de Michelisz, Mehdi Bennani (Audi), Ma (que perdeu muitas posições na ida à Joker). A luta aqueceu entre Bjork e Azcona na curva do Boque, com Bjork a atacar forte o espanhol que fechou a porta, com o contacto a tornar-se inevitável.

Na frente, Ehrlancer tirou bilhete e afastou-se de Urrutia, ganhando segundo e meio ao seu colega de equipa. Mas a equipa avisou Ehrlacher que teria de devolver o lugar a Urrutia, o que desagradou o francês. Mikel Azcona embrulhou-se com Bjork na chicane da Araucária com prejuízo para o espanhol. Tassi e Monteiro aproveitaram e subiram um lugar cada, enquanto o espanhol caiu para 11º.

As lutas aqueceram muito e novamente na curva do Boque, Bjork tentou passar Bennani, forçando a manobra. O sueco ficou fora de prova, enquanto Monteiro e Azcona tentavam aproveitar e passar por Bennani, numa altura em que Tassi passou para sétimo. Seguiam-se Bennani, Azcona e Monteiro. Na frente, Urrutia passou para a frente da corrida, como pedido pela equipa, com Ehrlacher a seguir de perto o colega de equipa, já longe de Girolami.

A corrida acabou mais cedo para Esteban Guerrieri com problemas no seu Honda. Monteiro também voltou a cair uma posição e era 11º a pouco menos de cinco minutos do fim da prova. Tassi foi penalizado com cinco segundo por exceder os limites de pista, o que terá acontecido na Chicane da Araucária, onde terá exagerado.

Na frente nada mais se alterou e Urrutia venceu, seguido de Ehrlacher e Girolami a concluir o top 3. Seguiram-se Michelisz, Huff, Bennani, Azcona e Tassi.

A segunda corrida está agendada para as 17 horas.