WTCR, Vila Real: O ponto de situação, antes do grande fim de semana | AutoSport

O WTCR regressa às ruas de Vila Real para o que será o grande desafio do ano para os pilotos. Depois do cancelamento da ronda asiática do WTCR, e com Macau fora de jogo novamente, Vila Real ocupa o trono de pista mais desafiante do ano.

Mikel Azcona (Hyundai) chega à capital transmontana líder da competição, com 129 pontos, contra os 95 do segundo classificado Gilles Magnus (Audi), jovem estrela belga que continua a destacar-se no WTCR. A luta pelo segundo lugar está renhida, com Santiago Urrutia (Lynk &Co) por perto, com 93 pontos, os mesmos que Rob Huff (Cupra) e mais um que Yann Ehrlacher (Lynk &Co) , detentor da Taça do Mundo de Carros de Turismo. Nestor Girolami é o melhor piloto Honda neste momento, com 83 pontos, mais dois que Nathanael Berthon. Ma Qing Hua, Esteban Guerrieri e Yvan Muller completam o top 10.

Nestor Girolami foi o primeiro pole sitter do ano (França), seguido de Mehdi Bennani (na ronda cancelada da Alemanha), Mikel Azcona (Hungria) e Gilles Magnus (Espanha). Mikel Azcona é o piloto que mais vezes venceu este ano (3), sendo o único que conseguiu mais que uma vitória em 2022. Nestor Girolami, Santiago Urrutia e Gilles Magnus são os restantes pilotos que subiram ao lugar mais elevado do pódio.

No que diz respeito à competição por equipas, a BRC Hyundai N Lukoil Squadra Corse lidera (165 pontos), seguida da Cyan Racing Lynk & Co (155 pontos) e da ALL-INKL.COM Münnich Motorsport (150 pontos). Os Hyundai e os Lynk & Co continuam a ser as referências, enquanto os Audi têm mostrado uma competitividade interessante. Do lado da Honda este ano não temos visto as máquinas nipónicas com a mesma força de outras épocas nas primeiras jornadas e do lado dos Cupra da Zengo, Rob Huff tem feito valer todo o seu talento.

Azcona já foi feliz em Vila Real e venceu pela primeira vez no WTCR nas ruas da “Bila”. Ou seja, já sabe como vencer e vem motivado. O espanhol desde cedo que se mostrou como uma potencial estrela da competição e não tem defraudado as expetativas. Outra jovem estrela que se começa a destacar é Gilles Magnus que já no ano passado tinha dado nas vistas e este ano está a consolidar o seu desenvolvimento. A luta interna da Lynk & Co entre Ehrlacher e Urrutia ainda não deu problemas em pista mas é algo que a equipa terá de gerir. Rob Huff beneficiou de dois fins de semana fortes na Hungria e em Espanha para dar o salto na tabela classificativa e tem agora possibilidade de se destacar ainda mais, ele que é um especialista em citadinos. Nestor Girolami tem sido ator secundário na Honda, com Esteban Guerrieri a assumir-se como ator principal, mas Girolami já mostrou qualidade para estar no topo. A competitividade do Honda tem sido menor este ano, mas Girolami conhece bem Vila Real e já mostrou que pode ser competitivo cá.

Há curiosidade para ver o que Yvan Muller, Thed Bjork e Norbert Michelisz podem fazer, eles que estão longe dos primeiros lugares. Sendo nomes sonantes da competição, há interesse em perceber se poderão voltar aos melhores resultados.

Por fim, Tiago Monteiro. A estrela portuguesa tem tido um péssimo arranque de época e o discurso na antevisão do fim de semana não era animador. Problemas no carro têm impedido Monteiro de sair das últimas posições e não se augura um fim de semana positivo, olhando ao discurso do #18. Vila Real recebe bem o português mas este ano será preciso uma grande reviravolta para festejar com o seu público.