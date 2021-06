WTCR; Vila Real não teve festa, mas assinalou a data | AutoSport

Foi um fim de semana mais triste em Vila Real. A capital transmontana não viveu as emoções do WTCR nem festejou as famosas corridas da “Bila”. Pelo segundo ano consecutivo a cidade não sofreu a metamorfose que a transforma numa das mais espetaculares pistas citadinas do mundo, não ouviu o roncar dos motores, não recebeu a habitual legião de fãs que dá mais cor a um dos fins de semana mais desejados do ano.

Mas os homens e mulheres que trabalham incansavelmente para que as corridas de Vila Real aconteçam fizeram questão de assinalar a data, numa espécie de sinal para que todos vejam que o espírito vilarealense não esmoreceu e que a paixão pelas corridas se mantém intacta.

A rotunda de Mateus, que todos os anos vê as suas cores mudar, numa espécie de símbolo vivo das corridas, recebeu uma nova decoração alusiva aos 90 anos do Circuito. O município, tal como a APCIVR e o CAVR, irão desenvolver atividades para festejar estas nove décadas de história, num programa que se irá prolongar até 2021. Para já fica o registo fotográfico que a vontade de Vila Real receber as corridas é maior do que nunca e que todos querem voltar a ver os carros a descer Mateus a fundo. Um agradecimento especial ao Nuno Silva que gentilmente cedeu as fotos ao AutoSport.