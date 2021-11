WTCR: Vila Real em julho | AutoSport

A Taça do Mundo de Carros de Turismo regressa ao Circuito Internacional de Vila Real em 2022, depois da prova transmontana ter estado ausente do calendário durante duas épocas devido à pandemia. O icónico traçado citadino de Vila Real será palco da corrida portuguesa pela terceira vez e realizar-se-á uma semana após a prova em Espanha, entre os dias 2 e 3 de julho.

O circuito citadino de Pau também faz parte do calendário do WTCR de 2022 anunciado hoje, depois de em 2009 ter recebido o WTCC. Está ainda marcada a jornada asiática, que deverá começar em outubro na Coreia do Sul, passando por Ningbo, na China, em novembro e depois por Macau, para o fim da competição. As corridas da China e de Macau deverão ainda ser confirmadas e caso não se possam realizar, devido às restrições nas entradas, será apresentado um calendário revisto ao Conselho Mundial da FIA.

François Ribeiro, do Discovery Sports Events, promotor da competição, disse: “Foi sempre a intenção de aumentar o número de eventos após o calendário reduzido das duas últimas épocas, um resultado direto da pandemia. Estamos, portanto, muito satisfeitos por termos conseguido atingir este objetivo, trabalhando em parceria com a FIA. Agradecemos igualmente a todas as entidades e reconhecemos o seu empenho em apoiar o que esperamos ser o regresso gradual a um cenário de calendário mais normal com corridas na Europa e na Ásia. “Poder incluir o fim de semana do Grande Prémio de Pau no quadro do WTCR pela primeira vez é muito excitante e proporciona uma oportunidade de correr noutra pista citadina num ano, já que também faremos o nosso regresso a Vila Real. Mais uma vez, estão a ser feitos todos os esforços para regressar à China e Macau após a nossa primeira visita planeada à Coreia do Sul, no outono. Mas, tal como antes, isto só será possível se as restrições de viagem e os acordos de quarentena o permitirem. No entanto, está em vigor um plano de contingência caso tenhamos de esperar mais um ano antes de regressar a esta importante parte do mundo. Dito isto, o calendário para 2022 apresenta novos desafios e novas oportunidades e fornece mais razões para a positividade à medida que aceleramos os preparativos para a quinta época do WTCR“.

A Comissão de Carros de Turismo da FIA também aprovou uma série de alterações ao Regulamento do desportivo para a época de 2022. Estas irão para o Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA para aprovação em dezembro e serão anunciados oportunamente.

Ronda 1 e 2: WTCR Corrida República Checa, Autodrom Most, 9-10 abril

Ronda 3 e 4: WTCR Corrida de França, Circuit de Pau-Ville, 7-8 maio

Ronda 5 e 6: WTCR Corrida da Alemanha, Nürburgring Nordschleife, 26-28 maio

Ronda 7 e 8: WTCR Corrida da Hungria, Hungaroring, 11-12 junho

Ronda 9 e 10: WTCR Corrida de Espanha, MotorLand Aragón, 25-26 junho

Ronda 11 e 12: WTCR Corrida de Portugal, Circuito de Vila Real, 2-3 julho

Ronda 13 e 14: WTCR Corrida da Rússia, Sochi Autodrom, 6-7 agosto

Ronda 15 e16: WTCR Corrida da Coreia do Sul, Inje Speedium, 8-9 outubro

Ronda 17 e 18: WTCR Corrida da China, Ningbo International Speedpark, 5-6 novembro

Ronda 19 e 20: WTCR Corrida de Macau, Circuito da Guia, 18-20 novembro