WTCR: Vallelunga e Anneau du Rhin acrescentadas ao calendário | AutoSport

O WTCR já acrescentou dois novos palcos ao calendário 2022, depois das saídas de Most (República Checa) e Sochi (Rússia), Vallelunga (Itália) e Anneau du Rhin (França) são as pistas escolhidas para preencher as vagas que se abriram.

Depois da corrida nas ruas de Vila Real (2-3 de Julho), o WTCR vai até Vallelunga para a segunda corrida em Itália, mas a primeira vez que o local perto de Roma acolhe o WTCR. Agendado de 23 a 24 de Julho como o quinto evento da temporada, o WTCR irá juntar-se ao ETCR numa jornada com muitos motivos de interesse.

Depois de Vallelunga, o WTCR vai a Alsácia, terra natal de Yvan Muller e Yann Ehclarcher, mais especificamente em Anneau du Rhin no leste de França para a primeira corrida WTCR da Alsácia GrandEst de 6-7 de Agosto, uma região nova para o WTCR, mas de importância significativa para as indústrias automóvel, tanto agora como no passado.

O resto do calendário, aprovado pelo FIA World Motor Sport Council em Novembro passado, mantém-se inalterado embora a Discovery Sports Events continue a controlar as restrições de viagem e quarentena relacionadas com os eventos na Coreia do Sul, China e Macau, tendo em conta a pandemia da COVID-19. No entanto, mantêm-se as esperanças de que os três eventos possam ter lugar em 2022.

Rondas 1 e 2: França , Circuit de Pau-Ville, 7-8 de Maio

Rondas 3 e 4: Alemanha, Nürburgring Nordschleife, 26-28 de Maio

Rondas 5 e 6: Hungria, Hungaroring, 11-12 de Junho

Rondas 7 e 8: Espanha, MotorLand Aragón, 25-26 de Junho

Rondas 9 e 10: Portugal, Circuito do Vila Real, 2-3 de Julho

Rondas 11 e 12: Itália, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 23-24 de Julho

Rondas 13 e 14: Alsácia (França), Anneau du Rhin, 6-7 de Agosto

Rondas 15 e 16: Coreia do Sul, Inje Speedium, 8-9 de Outubro

Rondas 17 e 18: China, Ningbo International Speedpark, 5-6 de Novembro

Rondas 19 e 20: Macau, Circuito da Guia, 18-20 de Novembro