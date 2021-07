WTCR: Um fim de semana “pesado” para a Honda em Aragão | AutoSport

O WTCR deu um pequeno salto, mantendo-se na Península Ibérica para a terceira jornada da Taça do Mundo de Turismos.

Depois da jornada do Estoril, as equipas da taça do mundo regressam a Aragão, palco das últimas corridas de 2020. São várias as novidades para esta jornada que deverá ver outros protagonistas no topo das tabelas.

Até agora a Honda e a Hyundai têm sido as referências à frente da Lynk & Co, com os Audi e Cupra longe da frente. Mas uma revisão no BoP e a aplicação dos lastros de compensação deverão mudar o panorama geral. Com as queixas da Lynk & Co de um BoP mal aplicado, os valores de referência foram revistos para os Audi, Honda, Cupra e Hyundai:

Audi RS 3 LMS TCR (2021): +10kg (anteriormente +40 kg)

CUPRA Leon Competición TCR: +0kg (anteriormente +20 kg)

Honda Civic Type-R TCR: +20kg (anteriormente +10 kg)

Hyundai Elantra N TCR: +10kg (anteriormente +0 kg)

Além disso foram aplicados os lastros de compensação, aplicados mediante as performances dos carros em pista:

Audi RS 3 LMS TCR: +0kg

Cupra Leon Competición: +0kg

Honda Civic Type-R TCR: +60kg

Hyundai Elantra N TCR: +40kg

Lynk & Co 03 TCR: +10kg

Assim, temos os Honda Civic como os carros mais pesados (1345 kg) seguidos dos Lynk & Co (1335 kg) e dos Hyundai (1315 kg). Os Cupra e os Audi ficam abaixo dos 1300kg. É pouco expectável que os Honda consigam lutar pelos lugares da frente com a Hyundai e a Lynk & Co a serem as previsíveis protagonistas. Será no entanto interessante entender se estas alterações permitirão que os Cupra e os Audi se aproximem da frente, algo que não aconteceu de todo nas duas primeiras jornadas.

Na luta pelo título Jean-Karl Vernay mantêm-se como líder, com 24 pontos de vantagem sobre Attila Tassi que deu um salto com a vitória na corrida 2 do Estoril. Seguem-se dois Lynk & Co, de Yvan Muller e Santiago Urrutia e a fechar o top 5, Tiago Monteiro a 29 pontos do líder. Estamos numa fase importante da temporada para os pilotos com as equipas a começarem a definir quem será o favorito ao título final. Na Hyundai, a não ser que aconteça um desastre, esse favorito está definido com Vernay líder e já longe dos colegas. Na Lynk & Co e na Honda tudo se poderá definir este fim de semana. Urrutia e Muller estão em vantagem para já e na Honda os quatro pilotos estão ainda muito próximos, pelo que não é fácil descortinar a tendência para já. Aragão poderá ser uma jogada fundamental.

No campeonato Júnior e no Troféu WTCR, Gilles Magnus é novamente destaque e confirma as boas indicações que deu no ano passado. Há curiosidade para entender se o jovem consegue lutar com os pesos pesados do campeonato, com um BoP favorável. A Cupra, a jogar em casa, quererá apagar a má imagem deixada até agora e tem pilotos capazes de o fazer, com destaque para Mikel Azcona, a nova estrela da marca, e Rob Huff, o experiente britânico.

Horário:

Sábado – 10 de Julho

08:45 – FP1 – 45 min

11:45 – FP2 – 30 min

15:30 – Qualificação – 45 min

Domingo – 11 de Julho

10:15 – Corrida 1 – 10 voltas

12:15 – Corrida 2 – 12 voltas