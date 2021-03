WTCR: Tom Coronel confirmado na Comtoyou

Tom Coronel confirmou a sua participação na época 2021 do WTCR com um novo Audi RS3 LMS da Comtoyou. O piloto holandês é um dos pilotos mais mediáticos do campeonato e este ano terá a nova máquina da marca alemã ao seu dispor.

“Por vezes digo que o WTCR representa realmente ‘World of Tom Coronel Racing’, portanto é aqui que eu pertenço”, disse ele. “Estou encantado por tudo ter funcionado novamente para esta temporada graças ao apoio de numerosos parceiros valiosos, em primeiro lugar e acima de tudo a DHL.

“Sinto-me muito confortável, tanto dentro da equipa como no FIA WTCR . Afinal, sou o piloto com o maior número de corridas desta série, desde o ETCC em 2001, passando pelo WTCC em 2005 e o WTCR desde 2018.

“No ano passado, as coisas estavam a correr particularmente bem: Mostrei que ainda sou capaz de competir por pódio e vitórias a este nível. A meio da temporada, fiquei em segundo lugar na classificação dos pilotos. Claro, isso é algo que quero construir nesta temporada”!

“O Audi é um dos carros de turismo de maior sucesso na categoria de TCR, com quase 280 vitórias em 1.051 corridas em todo o mundo nos últimos quatro anos”, disse ele. “Agora, o carro foi melhorado em muitos aspetos, tanto no que diz respeito ao equilíbrio em pista como às oportunidades de afinação pelos técnicos da equipa. De facto, o carro é tão novo que vamos correr com uma camuflagem especial durante os dois primeiros eventos da época, porque o carro nem sequer está comercialmente disponível nessa altura”.