WTCR – Título decidido na última ronda | AutoSport

Seis pilotos podem vencer a edição de 2021 do WTCR na última ronda do ano no Autódromo de Sochi, na Rússia, já este fim de semana.

Yann Ehrlacher, o atual detentor do troféu, lidera a classificação com vantagem de 36 pontos quando estão 60 pontos em disputa. Frédéric Vervisch e Esteban Guerrieri, seguem Ehrlacher a 36 e 37 pontos, respetivamente, enquanto Santiago Urrutia (a 44 pontos do líder) e Yvan Muller (- 50 pontos), também estão na disputa.

Jean-Karl Vernay também não está fora da luta, mas com um défice de 55 pontos para Ehrlacher, o piloto enfrenta sérias dificuldades para conquistar o título. No entanto, a diferença entre o segundo e o sexto lugar é de apenas 19 pontos, enquanto Gabriele Tarquini, atualmente em 12º, pode terminar em segundo lugar. Para o italiano, o primeiro vencedor do WTCR em 2018, a corrida na Rússia será a sua última como piloto a tempo inteiro.

Construído para receber o Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1 de 2014, o Autódromo de Sochi tem 5,858 quilómetros e é novidade para a maior parte da grelha do WTCR, embora Jordi Gené, Attila Tassi e Vernay tenham todos corrido na pista com o TCR International em 2015. Urrutia e Nathanaël Berthon já competiram em monolugares em Sochi.