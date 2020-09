WTCR, Tiago Monteiro: “Vou lutar pelo título com todas as forças este ano”

Depois de seis meses de espera, finalmente Tiago Monteiro vai poder arrancar a sua época desportiva no FIA WTCR que arranca este fim-de-semana em Zolder na Bélgica. Uma época mais curta e compacta que o habitual mas que não tira a Tiago a motivação para lutar pelo título que lhe foi “roubado” em 2017.

Piloto oficial da Honda pelo nono ano consecutivo, Tiago Monteiro entrará em pista com uma nova estrutura, a ALL-INKL.DE Münnich Motorsport e mais três companheiros de equipa. Estes meses de espera serviram para preparar o início de temporada da melhor forma possível. Nos últimos meses o piloto português teve oportunidade de testar o Honda Civic Type R TCR, de analisar as informações recolhidas e de se adaptar aos novos pneus. Agora, parece estar tudo preparado para enfrentar as seis rondas que vão compor a temporada.

“Vamos dar início a uma época diferente de todas as outras. Disputo este campeonato desde 2007 e esta temporada será única em todos os aspectos. Uma realidade muito distinta mas a ambição habitual: vencer”. Depois do trágico acidente que lhe roubou o título em 2017, Tiago Monteiro define os objectivos de forma bem clara: “vou lutar pelo título com todas as forças este ano. 2020 não pode ser apenas um ano diferente, tem de ser um ano especial e a justificação de todo o trabalho, esforço e dedicação que me fizeram superar todas as adversidades e voltar às pistas”.

Todo o trabalho desenvolvido nos últimos meses dão a confiança necessária para esta primeira jornada: “Trabalhámos muito. Claro que podíamos ter testado mais, há sempre espaço para mais. Mas o que fizemos foi bem feito e isso dá-me segurança para acreditar no sucesso da nossa equipa. Claro que os nossos adversários não estiveram parados e todos estamos com muita vontade de arrancar e de sermos bem sucedidos desde o primeiro confronto. Não haverão facilidades nem certezas mas que vou entrar para lutar pelo título, isso vou”, continuou Tiago Monteiro.

Zolder é um circuito que Tiago gosta particularmente e onde já foi feliz: “É uma pista que me tem sido favorável sempre que lá competi. Gosto especialmente, pois parece Spa-Francorchamps em ponto mais pequeno. E todos sabem como gosto das características de Spa. Está tudo reunido para termos um bom campeonato mesmo com todas as medidas restritivas devido ao Covid mas sobretudo muita competição. Não imaginam as saudades que tinha desta adrenalina pré-competição”, concluiu o piloto português.

O FIA WTCR será composto por seis jornadas num total de 16 corridas (duas corridas nas primeiras duas jornadas e três nas restantes) entre o mês de Setembro e Novembro, a primeira a começar este fim-de-semana e a última a ter lugar em Itália a 14 e 15 de Novembro.

Este fim-de-semana o programa de competição prevê as sessões de treinos livres na sexta, 11 de Setembro, a qualificação no sábado e as duas corridas no Domingo.