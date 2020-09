WTCR: Tiago Monteiro volta a ser 10º no 2º treino livre

Gilles Magnus (Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres da corrida na Bélgica da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) com um tempo mais rápido de 1:36.065s. O belga ficou na frente de Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS). Terceira posição para Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR).

O português Tiago Monteiro voltou a ser o 10º mais rápido na segunda sessão de treinos livres no circuito de Zolder. Monteiro ficou a 0.531s do tempo mais rápido. O campeão, Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 TCR), foi apenas 18º classificado.