WTCR, Tiago Monteiro: “Vai ser duro…”

Depois de uma jornada bem sucedida e de uma presença no pódio, Tiago Monteiro espera mais dificuldades na visita a Espanha.

O piloto da Honda esteve em destaque nas corridas da Hungria com um segundo lugar da corrida 3 do fim de semana. A Honda foi claramente a marca em destaque e os Civic foram os mais rápidos, mas Monteiro espera uma hitória algo diferente em Aragão:

“Vimos de uma prova bem-sucedida que nos dá motivação acrescida. No entanto, isso significa que teremos a penalização máxima em termos de peso no carro. E aliado ao facto de estarmos a falar de um circuito com retas muito longas, não vamos ter a vida facilitada. Vai ser duro, mas será ao mesmo tempo um enorme desafio, pois teremos de minimizar as perdas e dar o nosso melhor para ajudar a equipa a conseguir os melhores resultados possíveis”, começou por referir o piloto português.

Assim, mais uma vez Tiago está ciente que a qualificação terá um papel preponderante: “Mais importante que encontrar o melhor equilíbrio do carro para as corridas é ajustar da melhor forma para a qualificação. Quanto mais à frente estivermos na grelha, melhor para o resultado final. Se chovesse seria a cereja no topo do bolo, pois já vimos que estamos mais competitivos à chuva e poderíamos diminuir a desvantagem para os nossos adversários, mas não me parece que tenhamos essa sorte. Assim, é ir à ‘guerra’ e esperar o melhor”, rematou o piloto do Honda Civic Type R TCR #18.

Este fim-de-semana contará novamente com três corridas que terão lugar no domingo, 1 de novembro pelas 8h, 11h e 13h com transmissão em direto no Eurosport 2. A qualificação também terá transmissão em direto no sábado pelas 12.15h.