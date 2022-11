WTCR, Tiago Monteiro: “Um bom resultado na qualificação é determinante” | AutoSport

Depois de três meses de ausência, o WTCR regressa às pistas com a penúltima jornada da temporada 2022, recheada de polémica e com o fim anunciado deste formato. Colocando de parte esses “pormenores” , temos duas corridas pela frente que podem ser decisivas as contas do título. Tiago Monteiro, infelizmente afastado dessas contas, pretende fazer o melhor possível neste fim de semana.

“Desde que os carros saíram para o Médio Oriente que não voltámos a testar. Mas, depois do WTCR ter anunciado que o campeonato terminaria neste formato, sabemos que temos de dar o tudo por tudo nestes últimos confrontos. Não temos nada a perder, podemos arriscar e apesar de a pista não ser ideal para nós, temos de procurar formas de contornar a situação”, começou por referir o piloto da LIQUI MOLY Team Engstler.



O Circuito do Bahrein, habitual no Mundial de F1, vai dar ao WTCR as condições necessárias para um bom espetáculo: “É uma pista de topo, com tudo para proporcionar boas corridas. No nosso caso, vamos ter de trabalhar desde muito cedo para encontrar o compromisso ideal para o nosso Honda. As sessões de treinos livres serão determinantes e temos de conseguir, nesse curto espaço de tempo, encontrar um ‘set-up’ que nos permita sermos rápidos numa volta. Um bom resultado na qualificação, como sabemos, é determinante. Temos pouco tempo e muito trabalho, mas é isso que torna a competição aliciante”, concluiu Tiago Monteiro ciente da importância destas duas últimas corridas do ano.



O Eurosport 1 vai transmitir em directo a qualificação na sexta às 9.30h e a corrida 1 às 16h. No sábado terá lugar a corrida 2 às 6.45h