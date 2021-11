WTCR, Tiago Monteiro: “terminar a época como comecei, nos lugares mais altos do pódio” | AutoSport

Tiago Monteiro está de partida para a Rússia onde se vai disputar, este fim-de-semana de 27 e 28 novembro, a última jornada do FIA WTCR no traçado de Sochi. O piloto português deposita neste último confronto a vontade de voltar aos resultados de topo com que iniciou o ano, ao mesmo tempo que irá procurar ajudar a Honda e Esteban Guerrieri a alcançar os títulos mundiais.

Apesar de desconhecer por completo o traçado russo e de isso poder significar um ‘handicap’ no início do fim-de-semana, Tiago sabe, que por norma, adapta-se rápido a condições desconhecidas. Para além disso, o traçado será novidade para si, mas também para a grande maioria dos pilotos em pista.

Desta forma, Tiago está focado no trabalho que tem de desenvolver assim que chegar à Rússia: “Serão as últimas duas corridas do ano. Todos os pilotos querem acabar a época com bons resultados e todos vão dar o máximo para o conseguir. Não serei excepção. Gostava de terminar a época como comecei: nos lugares mais altos do pódio. No entanto, os meus desejos não se podem sobrepor aos da equipa, que este fim-de-semana estará com uma enorme pressão na luta pelo título e a minha missão será também ajudá-los a conseguir esse feito. Por isso, temos de ser eficazes desde o primeiro treino livre e é nisso que estamos focados”, começou por explicar.

Em suma, o sucesso de toda uma estrutura depende dos resultados de todos os seus intervenientes: “Quando chegamos ao final da época temos de ser todos por um e um por todos. Vou fazer o meu trabalho e esperar que os resultados que consiga satisfaçam os meus objectivos pessoais e os da equipa”, rematou Tiago Monteiro.

As duas derradeiras corridas terão transmissão em directo no Eurosport 2 no Domingo, 28 Novembro pelas 9h e 11h.