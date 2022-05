WTCR, Tiago Monteiro: “Ter vencido no ano passado motiva, mas este ano tudo é diferente” | AutoSport

A segunda jornada do FIA WTCR vai ter lugar no próximo fim-de-semana de 26 a 28 de maio no emblemático circuito alemão de Nordschleife. Tiago Monteiro que venceu em 2021 a edição desta prova gostava de voltar ao mesmo registo e estar na luta pelos lugares da frente.

No entanto, o lastro aplicado aos Honda Civic Type R TCR fruto da performance na primeira jornada será o mais pesado, com 40 kg, pelo que as ambições do piloto português podem ficar condicionadas à partida. Não que isso lhe retire a motivação para procurar destacar-se num pelotão altamente competitivo.

“Ter vencido neste circuito o ano passado dá motivação, mas as condições este ano são bem diferentes. O lastro de 40 kg mais o facto de, ao contrário de outras equipas, não termos testado nesta pista não contará a nosso favor. Vamos ter de trabalhar mais ao longo do fim-de-semana, mas estou numa pista que adoro, que é desafiante e onde tudo pode acontecer”, começou por referir Tiago Monteiro.

Com isto, resta ao piloto do Honda #18 lutar: “pelo melhor resultado possível com o que temos à nossa disposição. Vamos tentar rodar o mais na frente, procurar fazer uma boa qualificação e esperar que os resultados sejam o menos penalizadores possíveis. Nestas condições são as ambições permitidas”, concluiu.

Este fim-de-semana de competição começa mais cedo com os treinos livres na quinta-feira, 26 de Maio. A qualificação fica para sexta, 27 de Maio às 12h. As corridas com transmissão no Eurosport terão lugar às 9h e 11.35h de sábado, 28 de Maio.