WTCR, Tiago Monteiro: Temos sofrido com falta de velocidade de ponta”

Depois de no passado fim-de-semana se ter disputado a jornada da Eslováquia, a caravana do WTCR já está na Hungria. Com foco total no trabalho realizado com a equipa na Eslováquia, Tiago arrancará para aquilo que será a sua 14ª visita ao traçado de Hungaroring com motivação extra.

Após o último fim-de-semana, o piloto português teve hipótese de testar o Honda Civic Type R TCR com vista a encontrar soluções para resolver os persistentes problemas que têm condicionado a performance: “Não têm sido corridas fáceis. Temos sofrido com falta de velocidade de ponta, o que tem sido muito penalizador. No entanto, nas zonas mais técnicas e sinuosas dos traçados temos sido fortes, o que nos deixa confiantes no que podemos fazer em condições normais. Temos bons indicadores do teste e estamos confiantes que na Hungria vamos poder mostrar em pista a nossa verdadeira performance”, referiu Tiago Monteiro.

Para isso Tiago está focado em conseguir o melhor resultado possível na qualificação: “Temos de ser mais eficazes nas sessões de qualificação, não estamos numa posição ideal, é certo, mas estamos focados em conseguir traduzir finalmente a performance que sabemos ter em resultados. Temos estado a trabalhar nisso e vamos continuar a fazê-lo nas sessões de treinos livres na Hungria. É um passo importante e se conseguirmos estamos confiantes que podemos sair orgulhosos deste fim-de-semana e contribuir com bons resultados para a Honda”, referiu.

A qualificação está prevista para as 14.30h de sábado e as três corridas no Domingo às 8.15, 11.15h e 15.15h. Apenas as duas primeiras corridas do fim-de-semana têm transmissão no Eurosport 2.