WTCR, Tiago Monteiro: “temos de minimizar os estragos, remar contra a maré” | AutoSport

Este fim-de-semana marca o regresso do WTCR e de Tiago Monteiro às pistas, desta vez no Circuito Espanhol de Motorland, em Aragon, para disputar a terceira jornada da competição. Depois da vitória na jornada inaugural e da boa performance no Estoril, o piloto português sabe que tem potencial para lutar pelas vitórias e pelo título. No entanto, as corridas que agora se avizinham não serão propriamente as ideais já que os Honda terão 60 quilos de peso de compensação (lastro) a juntar aos 10 quilos extra que carregam nas contas do BOP (Balance of Performance), tornando-os o carro mais pesado de toda a grelha.

Tiago Monteiro ocupa a quinta posição nas contas da Taça do Mundo, a apenas 9 pontos do líder, fruto de duas boas jornadas que só não foram perfeitas devido ao problema no Estoril: “Já sabíamos que em Aragon seríamos penalizados com o lastro. Não vai ser um fim-de-semana fácil, quer em qualificação quer nas corridas. Vamos estar muito pesados e as temperaturas muito elevadas, por isso, temos de minimizar os estragos, remar contra a maré e procurar amealhar o maior número de pontos possível para nas corridas seguintes conseguirmos voltar ao nosso registo”, começou por explicar o piloto do Honda #18.

Assim, as sessões de treinos livres serão muito importantes para encontrar o melhor equilíbrio para o Honda face ao peso extra: “Vai ser um grande desafio para todos na equipa. Encontrar a melhor performance dentro das limitações para não sairmos demasiado prejudicados. Faz parte do jogo e é isso que torna aliciante o Campeonato. Fica a certeza que todos vamos dar o nosso melhor para nos mantermos na corrida ao título…”, rematou o piloto português.

A jornada de Aragon arranca no sábado com os treinos livres às 8h45 e às 11h45 e a qualificação prevista para as 15h30. As corridas serão no Domingo às 10h15 e 12h15. Tanto a qualificação como as corridas terão transmissão no Eurosport 2 e os treinos livres poderão ser acompanhados na página de Facebook do FIA WTCR.