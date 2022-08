WTCR, Tiago Monteiro: “temos de estar contentes com o trabalho” | AutoSport

Tiago Monteiro está satisfeito pelo trabalho desenvolvido durante a sessão de qualificação da ronda alsaciana da Taça do Mundo de Carros de Turismo, onde conquistou o sexto lugar na grelha de partida para ambas as corridas.

Tiago Monteiro realizou esta tarde a sessão de qualificação com vista às duas corridas do FIA WTCR em Anneau du Rhin em França. O piloto português foi o sexto mais rápido em pista, posição da qual sairá para a primeira corrida de amanhã.

O piloto português está satisfeito com o trabalho realizado e confiante nos resultados: “O resultado conseguido hoje é sem dúvida melhor do que aqueles que temos registado ultimamente. A performance tem sido boa desde as sessões de treinos livres, mas precisamos ainda de fazer ajustes em algumas coisas. A qualificação foi, como já é habitual, muito disputada, com todos os pilotos com andamentos semelhantes. Ficámos muito perto de lutar pela ‘pole’ e temos de estar contentes com o trabalho “.

As duas corridas de amanhã serão certamente de luta para Tiago: “A ambição é sempre a mesma, procurar o melhor resultado possível, tendo em conta a posição em que estamos. No entanto, sabemos que a tarefa não será fácil. Vamos ver como nos conseguimos aguentar no arranque. A recta é muito longa até à primeira curva, estamos longe de ter o carro mais rápido do pelotão em termos de velocidade de ponta e o peso não ajuda. Vamos ter de nos defender e fazer de tudo para perder o menor número de posições possível… Mas vai ser uma corrida interessante de acompanhar. Depois de tudo o que nos aconteceu esta época, estou com alguma expectativa e com outra confiança”, concluiu.

Amanhã as corridas terão transmissão no Eurosport às 10.15h e 15.15h.