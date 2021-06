WTCR, Tiago Monteiro: “Só vamos começar a saber ao certo as diferenças no Estoril” | AutoSport

O WTCR tem muitas novidades para este ano, uma delas é a introdução de novas máquinas. Ainda é cedo para ter certezas e só as lutas em pista poderão permitir uma avaliação mais ponderada, mas o certo é que os carros da nova geração serão certamente competitivos, como explicou Tiago Monteiro:

“Tenho algum feedback de outros pilotos, mas não sabemos ao certo o que esperar das outras equipas pois não temos nenhuma comparação direta. A única coisa que sabemos é que ninguém faz um carro novo que seja mais lento. Mas, do que tenho lido e do que vou sabendo de outros pilotos, já temos uma noção de que os novos carros são um passo em frente muito grande, o que por um lado pode ser algo preocupante. A outra questão é que só vamos começar a saber ao certo as diferenças no Estoril, pois Nurburgring é uma pista tão específica e é uma prova tão atípica que mesmo com um carro menos performante as coisas podem até correr bem, pelo que não dá para fazer comparações “

Quanto ao trabalho feito no Civic, houve melhorias a nível aerodinâmico e a nível de chassis:

“As evoluções deste ano foram feitas ao nível da aerodinâmica e chassis. Temos uma frente com um facelift, mas que também sofreu evoluções ao nível da aerodinâmica, que permitem mais apoio à frente, tal como a asa traseira que foi repensada para diminuir o arrasto. E depois temos muitas alterações à frente e atrás ao nível da geometria do carro.”

Os pneus Goodyear que foram estreados no ano passado ainda dão dores de cabeça aos engenheiros e aos pilotos, pelo que será um fator a ter em conta neste arranque de época:

“A diferença dos pneus novos em relação ao que tínhamos foi grande, continua a ser e poderá ser uma dificuldade acrescida para nós que andamos pouco este inverno. Queríamos ter testado os pneus novos para estar mais preparados para a qualificação, que é fundamental neste campeonato. É possível ultrapassar sim, mas largando de décimo, dificilmente se chega a primeiro, pois as lutas são renhidas, o nível de pilotos é muito semelhante, pelo que não permite grandes recuperações. Por isso é preciso arrancar no top 5 para ter uma hipótese de ganhar. Os pneus trabalham de uma forma diferente e a abordagem para a qualificação tem de ser forçosamente diferente, assim como para a corrida. É bom para a competição, mas é preciso conhecê-los também e não estamos ainda ao nível que gostaríamos nesse aspeto.”