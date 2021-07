WTCR, Tiago Monteiro: “Sabíamos que com o lastro não podíamos esperar milagres” | AutoSport

O FIA WTCR disputa a terceira jornada este fim-de-semana no Circuito Espanhol de Motorland em Aragon. Tiago Monteiro partiu para este confronto ciente que os 70 kg de lastro seriam altamente penalizadores para os Honda, mas não estava à espera que a diferença para os seus adversários fosse tão grande. O piloto português disputou hoje a qualificação e vai arrancar para as duas corridas de amanhã da 21ª posição da grelha.

No final da sessão a frustração do piloto português eram enorme. “Depois de ter vencido na Alemanha, de ter lutado pela vitória em Portugal é com alguma frustração que encaro este resultado. Sabíamos que com o lastro imposto aos nossos carros não poderíamos esperar milagres, mas não estávamos à espera desta diferença abismal. Alguma coisa se passa e deve ser analisada porque o nosso carro esteve bem face às suas limitações. Fizemos o nosso trabalho e mostrámos a nossa performance sempre. Estamos aqui para competir e não para entrar em jogos”, disse Tiago Monteiro.

Desta forma, Tiago largará da 21º posição para ambas as corridas: “Vão ser corridas duras, não há grandes objectivos a traçar, excepção feita ao facto que vamos dar o nosso melhor e esperar para ver o que acontece”, concluiu Tiago.

As corridas serão amanhã, Domingo às 10h15 e 12h15 com transmissão em directo no Eurosport 2.