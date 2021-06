WTCR, Tiago Monteiro: “Sabemos que evoluímos bem” | AutoSport

O WTCR está prestes a começar e o AutoSport falou com Tiago Monteiro, estrela portuguesa da Taça do Mundo de Turismos da FIA.

Tiago Monteiro teve um 2020 difícil. O seu regresso a tempo inteiro não correu como desejava, com um problema no seu Civic a complicar irremediavelmente as contas do título. Para este ano a motivação está em alta, apesar da concorrência que se espera forte:

“2020 não foi o que eu esperava. Estou sempre disposto a fazer o jogo de equipa, mas prefiro quando o jogo de equipa é a meu favor. Mas a minha relação com a Honda já tem 10 anos e eu dedico-me ao máximo à minha equipa.

Tivemos grandes problemas de motor desde a primeira corrida e só no terceiro fim de semana na Hungria, é que fizemos a troca e foi nessa altura que consegui o meu primeiro pódio. Deveríamos ter mudado o motor mais cedo, mas tal não foi possível por motivos técnicos. Mas isso complicou logo as contas do campeonato, com poucos pontos conquistados nas primeiras corridas e fez com que eu tivesse de passar a ajudar quem estava mais à frente. Não foi o regresso a tempo inteiro que queria e apesar de ter a convicção que tinha a performance para ser bem sucedido, não tive carro no início e depois faltaram-me os pontos para estar bem posicionado para a luta pelo título.

A ideia este ano é alterar isso desde o início. Tivemos uma pré-temporada muito menos intensa do que estava previsto, no entanto os poucos dias que tivemos em pista foram muito bons e os updates são bons. Estamos com muita motivação e alguma confiança de que possa tudo correr bem.

É importante realçar no entanto que estamos em luta com equipas muito fortes, especialmente a Lynk & Co e a Hyundai e este ano temos também a Audi e a Cupra com carros novos e muito reforçadas pelo que há ainda algumas incógnitas que só serão respondidas no começo do campeonato. Sabemos que evoluímos bem e talvez tenha sido dos anos que evoluímos mais no TCR, mas é evidente que as outras equipas não ficaram paradas. Mas vamos dar tudo por tudo e ver o que é possível fazer.”