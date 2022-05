WTCR, Tiago Monteiro: Resultados possíveis “dadas as circunstâncias” | AutoSport

Nas duas primeiras corridas do WTCR no circuito citadino de Pau, França, Tiago Monteiro, único piloto português em pista, conseguiu somar pontos para a classificação geral, pese embora as dificuldades encontradas nos dois confrontos. A largar da 15ª posição da grelha e numa pista onde os pontos de ultrapassagem são quase nulos, o piloto português cruzou a linha de meta na 15ª e 10ª posições, respetivamente.

Dois resultados importantes num fim-de-semana complicado que não espelham as ambições do piloto do Honda Civic Type R TCR da Engstler Honda Type R Liqui Moly Racing Team. “O resultado da qualificação praticamente definiu os resultados das corridas. Havia pouco que pudesse fazer. Ainda assim, fomos para a primeira prova com um ‘set-up’ diferente do que tínhamos usado até então, mas não resultou como estávamos à espera. Na segunda prova, voltamos a fazer ajustes e já correu melhor. Não foram resultados excepcionais, mas os possíveis dadas as circunstâncias”, explicou Tiago Monteiro.

Numa pista citadina a competição fica sempre condicionada e é difícil mostrar o desempenho de carro e piloto quando a posição da grelha não é favorável: “Sabíamos que este fim de semana seria complicado com os poucos testes que fizemos durante o inverno. Não viemos com a confiança necessária. Ainda assim, evoluímos ligeiramente durante o decorrer do fim de semana e a equipa fez tudo o que era possível. Não saio daqui satisfeito mas determinado em melhorar”, concluiu o piloto português.