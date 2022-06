WTCR, Tiago Monteiro: “procurar continuar a evoluir para fazer melhor a cada corrida” | AutoSport

Tiago Monteiro vai disputar este fim-de-semana de 25 e 26 de Junho a terceira jornada do FIA WTCR que vai decorrer no traçado espanhol de Motorland em Aragón. O piloto português vai dar o seu melhor para anular o ‘handicap’ que os Honda mantêm e conseguir resultados de relevo.

Ciente que este início de época foi atípico e muito longe do expectável, Tiago Monteiro gostava de uma vez por todas virar a competição a seu favor, mas tem consciência que não vai ser fácil: “Gostava de poder dizer que este fim-de-semana será diferente dos anteriores. Vamos lutar para isso, como é óbvio, mas a tarefa avizinha-se complicada. Aragón nunca foi um circuito favorável aos Honda Civic Type R TCR e este não será excepção. Se aliarmos a isso o peso extra, temos tudo contra nós. Mas vamos entrar em pista de espírito aberto e procurar fazer o melhor possível”, começou por referir o piloto português.

No ano de estreia com a Liqui Moly Team Englster há ainda um caminho a percorrer: “Na compreensão e equilíbrio do comportamento do carro. Vamos procurar continuar a evoluir para fazer melhor a cada corrida. Mais que não seja, tenho a certeza que será uma luta renhida entre os pilotos Honda”, concluiu o piloto com o carro #18.

As corridas terão transmissão no Eurosport no Domingo pelas 10.15h e 14.15h