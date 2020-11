WTCR, Tiago Monteiro: “Primeiro que tudo ajudar a equipa…“

Este fim-de-semana em Motorland, Aragon decorre a última jornada do WTCR. Uma época mais curta que o habitual fruto da pandemia do novo Corona Vírus. Tiago Monteiro está preparado para este último confronto que se reveste de especial importância para a Honda, pois está em causa o título mundial. A somar a isso, Tiago Monteiro gostava de, para além de ajudar a equipa a atingir os seus objetivos, conseguir um resultado nos lugares do pódio.

Apesar do circuito ser pouco favorável para o Honda Civic Type R, o facto de terem menos peso de ‘handicap’ pode ajudar a uma maior competitividade: “Em termos pessoais gostava de terminar o ano com um resultado no pódio. Mas, tenho de pensar nos objetivos globais e primeiro que tudo ajudar a equipa e o Esteban Guerrieri a serem campeões. O ideal seria conseguir fazer as duas coisas”, começou por referir.

“O facto de termos menos peso no carro pode ajudar a uma maior competitividade que não tivemos na jornada passada. Não vamos ter facilidades, ninguém vai ceder um milímetro e temos de ser muito criteriosos. Mas acredito no trabalho de equipa e estou confiante que vamos conseguir. Confiança não falta e esse é um fator importante”, concluiu Tiago Monteiro.

O fim-de-semana em Aragon começa no sábado com a realização dos treinos livres e da qualificação. No domingo terão lugar as três corridas às 8.15h, 12.15h e 14.15h com transmissão no Eurosport.