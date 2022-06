WTCR, Tiago Monteiro: “o nosso Honda Civic Type R TCR vai estar bastante pesado com o lastro” | AutoSport

Depois do cancelamento da prova de Nordschleife, o FIA WTCR já está na Hungria para aquela que será então a segunda jornada da temporada. Tiago Monteiro entra assim em pista com o propósito de conseguir discutir as melhores posições possíveis estando, no entanto, consciente que o lastro aplicado aos Honda continuará a ser penalizador.

As corridas em Hungaroring marcam o início das pistas consideradas tradicionais, pista essa que Tiago Monteiro gosta particularmente e que é a ‘casa’ do seu companheiro de equipa Atilla Tassi e onde esperam ser bem-sucedidos: “Depois dos problemas iniciais e daquilo que vivemos em Nordschleife é com alguma expectativa que encaramos esta prova. Queremos muito ser bem-sucedidos e entrar na luta pelo campeonato. Não vai ser fácil, estamos plenamente conscientes. Apesar de ser uma pista que conheço, não podemos esquecer que o nosso Honda Civic Type R TCR vai estar bastante pesado com o lastro e isso vai-nos dar menos competitividade. Temos por isso que encontrar o melhor compromisso para minimizar esse ‘handicap’”, começou por explicar o piloto português.

Pese embora as adversidades que Tiago sabe vai ter de enfrentar, o espírito optimista e profissional mantêm-se: “Fazer o melhor com aquilo que temos disponível. Por isso vamos à luta, dar o nosso melhor e esperar uma pontinha de sorte. As corridas fazem-se de muita coisa, e muitas vezes, a sorte é uma delas”, concluiu o piloto do Honda #18.

O fim-de-semana de competição começa no sábado, 11 de junho, com a qualificação às 14.45h. As corridas estão previstas para as 10.20h e 15.45h de Domingo com transmissão em directo no Eurosport.