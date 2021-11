WTCR: Tiago Monteiro no hospital enquanto Magnus e Ehrlacher foram os mais rápidos nos treinos | AutoSport

O primeiro dia do WTCR no Autódromo de Sochi não correu bem para Tiago Monteiro, que pelas últimas informações que conseguimos obter, teve de ser enviado a uma unidade hospitalar local, depois de se sentir mal ainda pela manhã. Assim sendo, o piloto português não marcou presença no segundo treino livre do dia, nem chegou a marcar tempo na primeira sessão. Esperamos mais informações sobre o estado de saúde do piloto assim que possível.

Gilles Magnus foi o homem mais rápido da primeira sessão de treinos com o registo de 2:18.544s, tendo sido mais rápido 0.573s que Thed Björk. Nathanaël Berthon foi terceiro, enquanto Tom Coronel colocou o seu Audi no quarto lugar e Yvan Muller fechou os cinco pilotos mais rápidos da sessão.

A primeira sessão de 45 minutos foi interrompida com bandeiras vermelhas quando restavam nove minutos para terminar, depois de Jordi Gené ter sofrido um grande impacto lateral na curva 2. O espanhol saiu pelos próprios meios do acidente e a equipa acredita que o acidente se deveu a uma falha mecânica.

No segundo treino livre, já com chuva, Yann Ehrlacher definiu o melhor tempo da sessão com 2:30.467s. Mikel Azcona aproximou-se da sua marca nos minutos finais, terminando apenas a 0,021s do piloto que lidera a classificação geral do WTCR. Yvan Muller voltou a ser um dos mais rápidos, desta vez com o terceiro tempo da sessão. Nestor Girolami e Esteban Guerrieri fecharam o top 5.

A qualificação tem inicio às 12 horas.