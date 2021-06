WTCR: Tiago Monteiro não pensa na reforma | AutoSport

Tiago Monteiro, um dos pilotos nacionais com uma carreira internacional imensa, não pensa ainda na reforma. Ao contrário do seu colega de competição, Gabriele Tarquini que afirmou recentemente que pensava terminar a carreira num futuro próximo. Monteiro ainda sente que tem muito para dar na competição e espera que possa continuar com a Honda, já que têm uma relação longa.

“Esta será a minha 10ª época com a Honda e sou embaixador mundial da marca nos últimos 4 anos. Devo dizer que estou muito feliz por criar uma relação tão forte e por estar tão envolvido na família Honda em tantas áreas diferentes. Enviei uma mensagem ao Gabriele a dizer que ele não podia estar pronto a retirar-se e o mesmo se aplica a mim. Não estou pronto para terminar a carreira. Se ficarei na Honda até ao fim da carreira? Honestamente, gostaria que sim. Temos uma boa relação.”

Tiago Monteiro prepara-se para este fim de semana iniciar a nova época de 2021 no WTCR, na sua 10ª época de ligação à Honda e com a equipa ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, fazendo parceria com o piloto húngaro Attila Tassi, assim como a sua quarta corrida das 24h de Nürburgring.