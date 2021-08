WTCR, Tiago Monteiro: “não passar à Q2 por tão pouco, não me deixa feliz” | AutoSport

Teve lugar esta tarde as sessões de qualificação com vista à jornada do FIA WTCR na Hungria. Tiago Monteiro foi o 13º mais rápido na qualificação, posição da grelha de que irá arrancar para as duas corridas de amanhã.

Ciente das dificuldades que ia encontrar fruto do lastro no seu Honda Civic Type R TCR, Tiago lamenta não ter conseguido passar à qualificação 2 que lhe iria permitir lutar por uma posição melhor: “É frustrante este resultado, ficar a somente 0,032 segundos e não ir mais além. Mas, temos de nos dar por satisfeitos pois sentimos muitas dificuldades desde o início da manhã, não estávamos a acertar nas afinações. No entanto, na qualificação encontrámos um melhor compromisso e o carro estava bastante melhor. Fiz duas boas voltas e não passar à Q2 por tão pouco não me deixa feliz. Mas tenho de aceitar e pensar no dia de amanhã”, começou por referir o piloto português.

Há no entanto que salientar que o desempenho do Honda Civic face à corrida anterior em Aragon melhorou, mesmo que o peso extra se mantenha, o que é um bom prenuncio: “Sabíamos que seria melhor que na corrida passada, mas ainda assim bastante duro. A equipa esteve muito bem e os tempos por volta mostram que o nosso carro é capaz de ter um bom desempenho. Por isso, para as corridas de amanhã, vamos dar o nosso melhor. Estou confiante, sinto-me bem com a performance do carro e tudo pode acontecer. O objetivo é amealhar o maior número de pontos possível para as contas do Campeonato”, concluiu Tiago ciente que terá pela frente duas corridas bastante exigentes.

Amanhã as provas realizam-se às 11.15h e às 14.15h.