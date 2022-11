WTCR, Tiago Monteiro: “Não foi um fim-de-semana na agradável” | AutoSport

Não foi o fim de semana que Tiago Monteiro queria no Bahrein, mas foi o fim de semana possível. Com o lastro e a degradação dos pneus a terem o papel principal no desfecho da qualificação e das corridas, Monteiro não se conseguiu destacar e teve de se contentar com dois 12º lugares nas corridas.



Desde cedo que o piloto do Honda Cicic Type R TCR percebeu que não iria ter a vida facilitada, no entanto, procurou a todo o custo minimizar possíveis estragos: “Na qualificação sabíamos que não seria fácil contrariar o excesso de peso no Honda. O carro poderia ter estado melhor, mas tivemos alguns problemas que comprometeram a nossa performance. Ainda assim, para a primeira corrida pensámos que as coisas pudessem ser diferentes, e nas primeiras voltas até estava a acontecer: o andamento e o comportamento em pista estava a agradar-me, sem que estivesse propriamente nos limites, até porque numa pista como esta sabíamos que tínhamos de cuidar bem dos pneus. Mas, do nada, tivemos uma quebra enorme na performance do pneu a partir de meio da corrida e o 12º lugar acabou por ser o resultado possível”, explicou Tiago Monteiro.



Para a corrida 2, a equipa decidiu alterar o ‘set-up’ e testar algumas possibilidades. Não haveria um milagre, mas face à enorme falta de performance e degradação dos pneus, a equipa arriscou ideias à procura de melhor performance. E parecia tudo encaminhado. “Começámos bem, recuperei várias posições e o carro parecia-me bastante melhor. Mas, de novo, o peso extra fez-se sentir e os pneus não aguentaram. E quando isso aconteceu, foi uma questão de tempo para começar a perder posições. Senti-me impotente e frustrado. Não foi um fim-de-semana na agradável”, descreveu Tiago.



Agora, é altura para centrar atenções na última jornada da época: “Parece quase repetitivo, mas estamos sempre à espera que a próxima prova seja melhor que anterior. Na realidade não há mais nada que possamos esperar. Vamos para uma pista que se ajusta um pouco melhor ao nosso carro e isso deixa alguma margem de esperança. A ver vamos…”, rematou Tiago Monteiro.



A última ronda da temporada acontece de 25 a 27 de Novembro na Arábia Saudita.