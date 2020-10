WTCR, Tiago Monteiro: “Não foi o que estávamos à espera em termos de resultados”

Tiago Monteiro estava muito determinado em contrariar os resultados das jornadas anteriores da Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR) este fim de semana na Eslováquia. No entanto, não encontrou facilidades e os resultados que conseguiu ficaram muito aquém das suas ambições devido a dificuldades sentidas com o carro. Se o balance of performance não ajudou, os problemas de aceleração e velocidade de ponta tornaram a tarefa ainda mais difícil.

Monteiro enfrentou hoje as três corridas do fim de semana no SlovakiaRing. Foi 13º na primeira, 10º na segunda e na terceira foi obrigado a abandonar com o radiador furado.

Apesar de tudo, os pontos somados são importantes: «Não foi o fim de semana que estávamos à espera em termos de resultados. Não é fácil arrancar na segunda metade da grelha e sabíamos que os problemas no carro não iam ajudar em nada. É frustrante porque sentia-me bastante confiante e sei que tinha a capacidade por lutar pelos lugares da frente.»

«Acho que isso foi visível com o número de ultrapassagens que consegui nas partes mais técnicas da pista, mas não foi possível evitar perder posições nas retas longas onde o carro perdia consideravelmente. Fiz o que pude e os resultados foram os possíveis”, explicou Tiago Monteiro.



A próxima jornada é já no próximo fim de semana na Hungria. O campeonato chegou agora a meio e Tiago sabe «Que temos de continuar a melhorar o carro. Não temos muito tempo, mas vamos analisar toda a informação e procurar dar um passo em frente. Temos também a missão de ajudar a Honda a ser bem sucedida em termos de equipa. Queríamos estar numa posição diferente, mas temos de aceitar e dar o melhor. É isso que vou fazer já com os olhos postos na Hungria», concluiu o piloto português.