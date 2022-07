WTCR, Tiago Monteiro: “Não foi o melhor presente de aniversário” | AutoSport

Foi um fim de semana para esquecer no WTCR. Os problemas nos pneus comprometeram o espetáculo e as performances de alguns pilotos. Tiago Monteiro, que começou o fim de semana com um andamento interessante acabou por ser atirado para o fundo da grelha sem entender bem porque, dada a diferença de comportamento do carro de uma sessão para a outra, cenário que não melhorou nas corridas onde foi vítima de furos nas duas corridas, num fim de semana deveras negativo:

“Não foi o melhor presente de aniversário nem tão pouco um aniversário que queira lembrar. Foi um fim-de-semana muito frustrante. Aconteceu aqui, aquilo que já aconteceu em Nordscheleife, graves problemas de pneus. Mas ao contrário do que aconteceu na Alemanha, a decisão foi de nos deixar correr, antevendo que o desfecho seria potencialmente desastroso”, começou por explicar. “O nosso objectivo era tentar perceber se conseguiríamos contornar o problema ou contribuir para uma solução mas foi simplesmente impossível. Não importa o que fizéssemos, o pneu cedia… E isso deixa qualquer piloto e qualquer equipa completamente desiludida. Sabemos que a Goodyear está a dar o seu melhor para solucionar o problema, mas a realidade é que foram duas corridas e muitos pontos perdidos”, continuou.



Tiago está no entanto confiante que nas próximas provas este não será um problema: “As próximas pistas não são tão exigentes para os pneus, pelo que acredito teremos esse problema controlado. A época tem sido dura e espero, muito honestamente, que Anneau du Rhin, possa ser melhor, apesar de voltarmos ao peso máximo depois deste fim-de-semana…”, disse o piloto #18.



Assim, a 6 e 7 de Agosto, França recebe a sua segunda corrida da temporada do FIA WTCR.