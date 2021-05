WTCR: Tiago Monteiro mantém-se na Münnich Motorsport | AutoSport

Apesar de não terem conseguido o sucesso desejado, a Münnich Motorsport tem mostrado potencial para vencer o título no WTCR e tem estado sempre na luta. E por isso a ligação com a Honda vai manter-se assim como o alinhamento de pilotos.

A equipa irá ter em pista quatro TCR Honda Civic Type-R para os pilotos Esteban Guerrieri, Néstor Girolami, Tiago Monteiro e Attila Tassi.

O alinhamento permanecerá inalterado, com Guerrieri e Girolami na ALL-INKL.com Münnich Motorsport e Monteiro e Tassi na ALL-INKL.de Münnich Motorsport.

“Estamos muito satisfeitos por continuarmos a correr o Honda Civic Type R TCR no WTCR com a ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e ALL-INKL.DE Münnich Motorsport este ano,” disse o manager da equipa Dominik Greiner.

“Foi um grande trabalho para nós gerir duas equipas pela primeira vez no WTCR em 2020, mas ficámos satisfeitos com o nosso desempenho e estamos certos das lições que aprendemos com a época passada. Estamos ansiosos pela primeira ronda no Nürburgring no próximo mês e esperamos uma grande temporada”.