WTCR, Tiago Monteiro: “Já tivemos a nossa dose de frustração, agora é lutar para conquistar”

O FIA WTCR está de regresso este fim-de-semana para a terceira ronda da temporada na Eslováquia. Tiago Monteiro está de regresso ao volante do Honda Civic Type R TCR #18 e com vontade de dar uma reviravolta nos resultados conseguidos até aqui. Pese embora os pontos importantes amealhados nas duas primeiras jornadas, soube a pouco para o piloto português que continua a ambicionar lutar pelas vitórias.

Ciente do seu potencial assim como da máquina e da equipa, Tiago Monteiro espera contrariar os resultados conseguidos e chegar ao patamar que deseja desde o início da época: “Estar na frente a lutar pelos primeiros lugares. Os resultados das últimas corridas deixaram um sabor amargo. Apesar de terem sido corridas muito intensas e com aspectos positivos, a realidade é que a pontuação ficou longe da esperada. Não quero centrar-me no que ficou lá atrás, mas no que vem aí agora”, começou por explicar.

E para já aproxima-se uma prova num circuito mais tradicional e que Tiago conhece bem, Slovakiaring: “Voltamos ao registo habitual de três corridas por fim-de-semana num circuito que conhecemos melhor e onde nos sentimos mais à vontade. Para além disso testámos nesta pista em Agosto, o que nos dá uma maior confiança. Estamos a focar o nosso trabalho numa fase inicial na qualificação. Temos de ser mais fortes para sairmos mais na frente e termos mais hipóteses de atingir os nossos objectivos”, continuou.

E os objetivos sem falsa modéstia e bem ciente do trabalho e dificuldades que vai encontrar: “É lutar pelos lugares do pódio. Já tivemos a nossa dose de frustração, agora é lutar para conquistar. Motivação e determinação não falta”, concluiu Tiago Monteiro.

O fim-de-semana terá no sábado a sessão de qualificação e as três corridas no Domingo pelas 8.15h, 11.45h e 13.45h com transmissão no Eurosport.