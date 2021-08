WTCR, Tiago Monteiro: “ir à luta com o que temos à disposição” | AutoSport

O WTCR está de volta à ação desportiva este fim de semana na Hungria. Tiago Monteiro enfrenta a quarta jornada da época com otimismo e esperança no melhor resultado possível. O português ocupa a oitava posição nas contas do campeonato, depois de ter começado a época a vencer e de ter sofrido com o peso extra na última jornada.

Na Hungria não se esperam facilidades. Apesar do Honda Civic Type R TCR se ajustar bem às configurações do Hungaroring, os ajustes no “balance of performance”, assim como no lastro, continuarão a não dar tréguas à Honda e aos seus pilotos, mas Tiago não baixa os braços e vai dar o seu melhor para conseguir bons resultados e subir posições nas contas do campeonato.

“As primeiras corridas do ano tiveram resultados muitos díspares. Sabemos do potencial do nosso carro e já o mostrámos em pista. Vamos continuar a fazê-lo sem qualquer jogo do ‘gato e do rato’. Sabemos que estamos num circuito favorável ao nosso Honda, mas o peso extra não nos vai facilitar a vida por isso vamos ter de ir à luta com o que temos à disposição. E lutar pelos melhores resultados e pelo maior número de pontos possível”, começou por referir o piloto português.

“A nossa ambição mantém-se inalterada: lutar pelo título de pilotos e de marcas. Se vai ser fácil?! Não, não vai, mas estamos cá para o que der e vier. Este fim-de-semana vai ser muito duro mas espero melhor que o último”, rematou Tiago Monteiro confiante que o jogo acabará por ter outros protagonistas.

A qualificação realizar-se-á no sábado, 21 de Agosto, às 14.30h. As corridas terão lugar no Domingo, 22 às 11.15h e às 14.15h.