WTCR, Tiago Monteiro foi terceiro na qualificação

Tiago Monteiro regressa às boas exibições na ronda húngara do FIA WTCR. O piloto português foi o terceiro mais rápido na qualificação 3, o que lhe vai permitir arrancar para a terceira corrida do fim-de-semana da segunda linha da grelha. Para a corrida 1, Tiago iria arrancar da quarta posição da grelha, no entanto, uma mudança de motor após a jornada da Eslováquia, vai obrigá-lo a sair da última posição da grelha. Na corrida 2, devido à inversão da grelha, o piloto do Honda Civic Type R TCR largará do oitavo lugar.

Depois dos problemas nas jornadas iniciais, Tiago sente-se aliviado por finalmente conseguir ver traduzido num bom resultado, o trabalho que tem vindo a fazer: “De facto nestas condições, com o piso molhado, conseguimos extrair todo o potencial do carro, o que nos deixa extremamente satisfeitos. Foi a primeira vez que cheguei à Qualificação 3 este ano e devo dizer que me senti bem com o desempenho do carro e confiante com a performance que estávamos a conseguir ter. Não foi uma qualificação fácil. Apesar do resultado, tivemos de lutar bastante para encontrar o equilíbrio e andar no limite. Atingimos os objectivos que nos propusemos e isso agrada-me a mim e a todos na equipa. Sentimento de dever cumprido. Foi um grande dia para a All-Inkl Münnich Motorsport e para a Honda que conseguiram colocar os quatro carros nos 4 primeiros lugares”, começou por referir o piloto português.

Assim, Tiago terá amanhã, sérias hipóteses de conseguir um resultado de destaque: “Infelizmente na corrida 1 vou sair de último devido à penalização de ter mudado de motor. Na corrida 2 penso que há espaço de progressão e na corrida 3, a sair dos lugares da frente, os objectivos são altos e, nesta fase, espero poder ajudar a Honda a conquistar os seus objectivos. No entanto, para amanhã não há previsão de chuva o que pode mudar significativamente as coisas, mas estar na frente já é um passo de gigante face ao que tivemos nas últimas provas. O andamento de hoje dá-nos motivação acrescida”, concluiu Tiago Monteiro determinado em conseguir os melhores resultados do ano.

Amanhã, Domingo, as corridas terão transmissão no Eurosport às 8.15, 11.15h e 15.15h. Apenas as duas primeiras corridas do fim-de-semana têm transmissão no Eurorsport 2.