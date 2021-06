WTCR, Tiago Monteiro: “Estou muito contente com o potencial do carro” | AutoSport

Tiago Monteiro foi o sétimo mais rápido na sessão de qualificação do FIA WTCR que este fim-de-semana tem lugar no Circuito Alemão de Nürburgring Nordschleife. O piloto português, ao volante do Honda Civic Type R TCR esteve sempre bastante competitivo pelo que espera conseguir nas corridas subir posições e lutar pelos lugares do pódio.

No final da qualificação Tiago estava ciente que poderia ter feito melhor: “Estou muito contente com o potencial do carro. Está com um andamento muito bom. Claro que queria mais, mas o sétimo lugar acaba por ser o resultado possível, dado alguns problemas que tivemos, nomeadamente na caixa de velocidades que me estragou a primeira volta lançada e me fez perder algum tempo no ‘pitlane’. Na realidade só fiz uma volta rápida pelo que o sétimo lugar acaba por ser uma boa posição numa pista tão exigente quanto esta e onde temos de estar com a confiança máxima”, explicou o piloto do Honda #18.

Para as duas primeiras corridas da temporada, que acontecem amanhã ao início da manhã, Tiago espera: “Ter os problemas na caixa de velocidades completamente resolvidos e ter uma margem que nos permita ajustar o carro para as condiçõeses atmosféricas que vamos encontrar uma vez que este fim-de-semana têm sido sempre bastante inconstantes. Temos uma boa base de trabalho, por isso, os bons resultados dependem apenas de nós. Mas acredito que vamos estar competitivos e na luta pelos primeiros lugares. Aliás, o Nestor Girolami está de parabéns pela ‘pole’. Este resultado demonstra a boa performance dos Honda”, concluiu o piloto português que este fim-de-semana dá o pontapé de saída do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo de 2021.

As corridas de amanhã, sábado, no ‘Inferno Verde’, como é conhecido o traçado alemão, terão lugar às 8h e 9.20h com transmissão em directo no Eurosport 1.