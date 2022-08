WTCR, Tiago Monteiro: “este fim de semana dá-nos mais motivação para continuar” | AutoSport

Tiago Monteiro somou o seu melhor resultado do ano na ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) no Anneau du Rhin na Alsácia, em França.

O piloto português foi nono e sexto na primeira e segunda corridas respetivamente. Dois resultados que satisfazem o piloto português sobretudo porque conseguiu ter em pista um Honda Civic Type R mais competitivo que nas corridas anteriores, mesmo tendo em conta serem o carro mais pesado em pista e tendo sofrido muito com a menor velocidade de ponta.

No final, Tiago não escondia a satisfação: “Estou contente com o trabalho feito este fim-de-semana. Conseguimos um bom andamento e fazer duas boas corridas. Devido ao peso extra e ao BoP perdemos em velocidade de ponta nas retas, mas estivemos muito bem nas partes mais técnicas. Senti-me confortável com o andamento e a festa que o público fazia foi muito motivadora”, explicou Tiago Monteiro.

Analisando tudo o que aconteceu este fim-de-semana, Tiago está ciente: “Que temos de continuar a trabalhar na performance em qualificação. A esse nível ainda nos falta um pouco e numa grelha tão competitiva isso é fundamental. Hoje ficou provado que quando conseguimos estar competitivos e arrancar à frente conseguimos discutir resultados e amealhar pontos. É nisso que estamos focados agora e este fim-de-semana dá-nos mais motivação para continuar o trabalho”, continuou.

Tiago e a sua equipa vão agora preparar as restantes corridas do campeonato: “Analisando toda a informação recolhida este fim-de-semana e testando outras soluções. Temos de continuar a evoluir”, concluiu o piloto português.

Brevemente o FIA WTCR irá anunciar o restante calendário para 2022.