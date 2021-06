WTCR, Tiago Monteiro: “Estamos muito motivados para dar um bom espetáculo “ | AutoSport

Tiago Monteiro chega ao Estoril no segundo lugar da classificação do WTCR, depois de uma boa jornada inaugural. O piloto da Honda está motivado para se manter como melhor piloto Honda este fim de semana e solidificar assim a sua posição como principal candidato ao título da marca nipónica.

Monteiro começou por realçar que apesar do conhecimento que tem da pista, já não corre no Estoril desde 2009:

“É bom começar assim o campeonato, com uma boa performance em Nordschleife. Agora começamos em pistas mais tradicionais e veremos onde todos estão. Já há algum tempo que não corro aqui no Estoril. Tenho feito alguns testes e Track Days mas a minha última corrida aqui terá sido em 2009. Gosto da pista, muito técnica e será interessante ver como todos estão com o calor que está previsto. Estamos muito motivados para dar um bom espetáculo na TV pois infelizmente não temos os fãs connosco.”

O #18 está habituado a brilhar perante os seus fãs, mas reconhece que não é algo específico com as corridas nacionais, pois tentar dar o seu melhor em todas as provas:

“Quanto às boas prestações em casa, não creio que tenha a ver apenas com motivação ou mais conhecimento das pistas. Eu tento ter bons desempenhos em todas as pistas onde vou. O aspeto principal quanto às boas prestações em Vila Real é que o nosso carro dá-se muito bem em pistas citadinas e eu gosto de esse tipo de traçados. Posto isto, também já venci no Estoril e em Portimão, por isso talvez o conhecimento das pistas ajude um pouco, mas todos os pilotos conhecem também as pistas por isso talvez seja uma combinação de fatores.”

O Honda Civic TCR sofreu várias melhorias durante o Inverno, que foram aprovadas pelos pilotos Honda na primeira corrida do ano:

“As melhorias no Honda Civic funcionaram como esperado. Temos trabalhado no carro em todos os invernos e temos neste momento o carro mais antigo do grid, por isso tentamos desenvolver o que podemos, o máximo que podemos. As melhorias têm funcionado bem mas Nordschleife é uma pista muito atípica, por isso estamos curiosos para ver como é a performance numa pista mais comum. Os pneus e os pilotos vão sofrer com o calor e mesmo a parte mecânica. Com este calor sofremos mais ficamos mais cansados e as falhas acontecem mais facilmente quer no carro quer nos pilotos.“

Depois de um ano abaixo do esperado, Monteiro quer este ano estar no topo e lutar pelo título, o que já provou várias vezes que pode e deve fazer. Para esta jornada espera manter-se como o melhor piloto Honda e sedimentar a sua posição como “ponta de lança” da equipa.

“Se tiver um bom resultado, posso ser o piloto Honda na luta pelo título. Esse é o objetivo. Sabemos que as primeiras corridas são fundamentais para o estatuto dentro da equipa. Mas não nos podemos esquecer que trabalhamos também para as nossas marcas e uma vez que as posições estejam estabilizadas a equipa poderá trabalhar em prol do mesmo objetivo. Por isso sim, quer manter esta posição.“

No final, deixou uma mensagem para os fãs portugueses:

“É um fim de semana atípico pois o fim de semana de Portugal é sempre um dos mais desejados, pelo apoio dos fãs, tanto para mim como para os outros pilotos, o que não podemos ter este ano. Queremos dar um bom espetáculo assim como preparar o futuro. Sabemos que está tudo bem encaminhado para o regresso a Vila Real para os próximos três anos. Obrigado pelo apoio de todos, que é fundamental.“