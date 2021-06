WTCR, Tiago Monteiro: “Está tudo em aberto para a segunda corrida” | AutoSport

Tiago Monteiro começa bem o fim-de-semana de competição do FIA WTCR no Circuito do Estoril. O piloto português esteve sempre entre os mais rápidos e na última qualificação arrecadou o segundo melhor tempo. Resultado que lhe vai permitir sair para a corrida principal da primeira linha da grelha. Para a corrida 1, e graças à inversão da grelha, o piloto português partirá do nono lugar.

Os resultados hoje conseguidos em ‘casa’ mostram a boa performance de Tiago mas não só, já que todos os Honda Civic Type R TCR estiveram sempre na frente. Desta forma e a ocupar a segunda posição nas contas do Campeonato, o piloto português tem como objectivo amealhar o maior número de pontos: “E se a isso aliar uma vitória tanto melhor. Está tudo em aberto para a segunda corrida. Na primeira, a largar de nono as coisas são mais complicadas e requerem algumas cautelas. Mas ainda assim, espero conseguir recuperar lugares e chegar mais à frente possível. Estou muito contente com este resultado no Estoril. Remete-me para um passado feliz nesta pista”, começou por explicar.

Depois da vitória em Nurburgring, as expectativas estão elevadas já que as atenções centram-se em Tiago Monteiro, não só por estar a correr em casa e num circuito que conhece bem, mas também porque se abrem boas perpectivas para voltar a lutar pelo título no Campeonato: “Ainda estamos no início da temporada mas esse é o objectivo. Começámos bem o ano e o carro provou ser competitivo mas conhecemos as regras do campeonato e sabemos que temos trabalho árduo pela frente! Mas é para isso que estamos cá e nem só de performance vivem os títulos, é preciso um pouco de sorte. Espero tê-la do meu lado este fim-de-semana e nos próximos”, concluiu o piloto do Honda #18 feliz por voltar a correr em Portugal.

Amanhã as corridas terão lugar às 12.15h e 15.15h com transmissão em directo no Eurosport.